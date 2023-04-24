Philips support Vad är OneBlade Club?

OneBlade Club från Philips är en prenumerationstjänst för handtag och rakblad till OneBlade.



Om du går med i OneBlade Club kan du köpa en Philips OneBlade genom att betala en liten månadsavgift. Dessutom kan du välja att få ett rakblad så ofta som du behöver det, direkt till din adress.