Vad är OneBlade Club?

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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
OneBlade Club från Philips är en prenumerationstjänst för handtag och rakblad till OneBlade.
Om du går med i OneBlade Club kan du köpa en Philips OneBlade genom att betala en liten månadsavgift. Dessutom kan du välja att få ett rakblad så ofta som du behöver det, direkt till din adress.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 , QP2734/20 .