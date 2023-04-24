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Philips support

Vad är en OneBlade Club-handtagsplan?

Philips OneBlade 360-handtagsplanen är din prenumeration på OneBlade-enheten. Prenumerationen innebär att du betalar ett mindre belopp varje månad i 12 månader. Därefter får du behålla enheten.

För kunder i Tjeckien och Polen: Endast rakbladsplanen är tillgänglig. Tjeckiska och polska kunder kan välja att köpa handtaget direkt när de registrerar sig för OneBlade Club, men en separat handtagsplan är inte tillgänglig.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 , QP2734/20 .

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