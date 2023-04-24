Philips support Vad är en OneBlade Club-handtagsplan?

Philips OneBlade 360-handtagsplanen är din prenumeration på OneBlade-enheten. Prenumerationen innebär att du betalar ett mindre belopp varje månad i 12 månader. Därefter får du behålla enheten.



För kunder i Tjeckien och Polen: Endast rakbladsplanen är tillgänglig. Tjeckiska och polska kunder kan välja att köpa handtaget direkt när de registrerar sig för OneBlade Club, men en separat handtagsplan är inte tillgänglig.