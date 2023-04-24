Vad är en OneBlade Club-handtagsplan?

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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Philips OneBlade 360-handtagsplanen är din prenumeration på OneBlade-enheten. Prenumerationen innebär att du betalar ett mindre belopp varje månad i 12 månader. Därefter får du behålla enheten.
För kunder i Tjeckien och Polen: Endast rakbladsplanen är tillgänglig. Tjeckiska och polska kunder kan välja att köpa handtaget direkt när de registrerar sig för OneBlade Club, men en separat handtagsplan är inte tillgänglig.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 , QP2734/20 .