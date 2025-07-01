Philips support Hur säger jag upp min OneBlade Club-handtagsprenumeration?

OneBlade Club-prenumeranter har en frivillig rätt att returnera sin OneBlade. Prenumeranter kan returnera sin OneBlade inom 30 dagar efter att de har fått den. Du får en fullständig återbetalning för det belopp som betalats för handtaget.



Efter 30 dagar kan du avbryta din handtagsplan genom att logga in på ditt OneBlade Club-konto. Framtida betalningar avbryts när enheten har tagits emot av Philips minst två dagar före nästa betalningsdatum.



Klicka på det land du är bosatt i nedan för att få åtkomst till din OneBlade Club-prenumeration:



Österrike

Belgien

Tjeckien

Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

Portugal

Rumänien

Spanien

Sverige

Storbritannien

USA



För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Google Chrome när du navigerar till webbsidorna ovan.



Obs! Returprocessen är annorlunda för kunder i Tjeckien och Polen. Du kan säga upp prenumerationen när som helst genom att följa returanvisningarna här.



Om du fortfarande har frågor om OneBlade Club kan du kontakta oss.