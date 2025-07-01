Hur säger jag upp min OneBlade Club-handtagsprenumeration?

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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
OneBlade Club-prenumeranter har en frivillig rätt att returnera sin OneBlade. Prenumeranter kan returnera sin OneBlade inom 30 dagar efter att de har fått den. Du får en fullständig återbetalning för det belopp som betalats för handtaget.
Efter 30 dagar kan du avbryta din handtagsplan genom att logga in på ditt OneBlade Club-konto. Framtida betalningar avbryts när enheten har tagits emot av Philips minst två dagar före nästa betalningsdatum.
Klicka på det land du är bosatt i nedan för att få åtkomst till din OneBlade Club-prenumeration:
Österrike
Belgien
Tjeckien
Frankrike
Tyskland
Italien
Nederländerna
Portugal
Rumänien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA
För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Google Chrome när du navigerar till webbsidorna ovan.
Obs! Returprocessen är annorlunda för kunder i Tjeckien och Polen. Du kan säga upp prenumerationen när som helst genom att följa returanvisningarna här.
Om du fortfarande har frågor om OneBlade Club kan du kontakta oss.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .