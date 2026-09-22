Hur sätter jag ihop Philips AquaTrio-dammsugaren?

Innan du använder din sladdlösa Philips AquaTrio för första gången ska du följa stegen i den här artikeln eller titta på våra videor. Informationen nedan gäller endast modellerna AquaTrio 7000 Series och 9000 Series (inte AquaTrio eller AquaTrio Pro). Se bilden nedan.
Du kan sätta ihop stationen genom att klicka fast hållaren i basplattan, där du även kan förvara rengöringsborsten (se bild A).
Sätt ihop apparaten genom att föra in handtaget i apparaten (se bild B).
Om du vill förvara apparaten kan du placera den i stationen för efterrengöring och förvaring genom att skjuta in apparaten i hållaren så att änden på hållaren fäster i apparaten (se bild C).
Titta på vår video nedan för stegvisa instruktioner hur du sätter ihop apparaten.
1. Klicka fast hållaren för Philips AquaTrio-dammsugaren i 9000-serien på efterrengöringsbrickan och anslut hållaren till röret. 2. Kontrollera att efterrengöringsbrickan är placerad i efterrengörings- och förvaringsstationen. Tips: Du kan hänga rengöringsborsten på enhetshållarens krok.
1. Fäst den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren (klickljud). 2. Fäst dammbehållaren på röret (klickljud). 3. För in röret i LED-munstycket. 4. Vid förvaring av dammsugaren ställer du dammsugaren i efterrengörings- och förvaringsstationen genom att först placera LED-munstycket på basplattans långa sida och sedan trycka fast röret i hållaren.
1. Montera dammsugar- och moppenheten genom att sätta fast den handhållna 3-i-1-enheten på våtmodulen (klickljud). 2. Sätt fast våtmodulen på AquaSpin-munstycket (klickljud). 3. Vid förvaring av dammsugar- och moppenheten kan du ställa den i efterrengörings- och förvaringsstationen.
Obs! Det går inte att förvara dammsugar- och moppenheten på väggfästet. Det går bara att förvara dammsugaren på väggfästet.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›