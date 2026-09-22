ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Hur sätter jag ihop Philips AquaTrio-dammsugaren?

Innan du använder din sladdlösa Philips AquaTrio för första gången ska du följa stegen i den här artikeln eller titta på våra videor.
Informationen nedan gäller endast modellerna AquaTrio 7000 Series och 9000 Series (inte AquaTrio eller AquaTrio Pro). Se bilden nedan.

7000 och 9000 series

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida