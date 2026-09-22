Hur sätter jag ihop Philips AquaTrio-dammsugaren?

1. Montera dammsugar- och moppenheten genom att sätta fast den handhållna 3-i-1-enheten på våtmodulen (klickljud).

2. Sätt fast våtmodulen på AquaSpin-munstycket (klickljud).

3. Vid förvaring av dammsugar- och moppenheten kan du ställa den i efterrengörings- och förvaringsstationen.



Obs! Det går inte att förvara dammsugar- och moppenheten på väggfästet. Det går bara att förvara dammsugaren på väggfästet.