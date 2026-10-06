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Philips support

Kan vattenbehållarna i min Philips AquaTrio-dammsugare diskas i diskmaskin?

Vattenbehållarna (och dammbehållaren – endast AquaTrio 9000 Series) i Philips AquaTrio-dammsugaren kan inte diskas i diskmaskin. Läs mer om hur du rengör dessa delar i artikeln nedan.

aquatrio 9000

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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