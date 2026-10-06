Kan vattenbehållarna i min Philips AquaTrio-dammsugare diskas i diskmaskin?

Dammbehållaren i Philips AquaTrio 9000 Series-dammsugaren kan inte diskas i diskmaskin.



För optimala prestanda ska du rengöra dammbehållaren varje gång du tömmer den och följa stegen nedan:

1. Ta bort filterhuset inklusive skumfiltret (se bild 1).

2. Töm dammbehållaren i en soptunna (se bild 2).

3. Skölj insidan av dammbehållaren och cyklonen under kranen (se bild 3).

Obs! Diska inte dammbehållaren i diskmaskinen!

4. Låt dammbehållaren och cyklonen torka helt (se bild 4).

5. Sätt tillbaka filterhuset med skumfiltret när dammbehållaren är torr (se bild 5).

6. Sätt fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren igen (se bild 6).

Obs! Sätt inte fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren utan filterhållaren med skumfiltret.

