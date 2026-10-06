Kan vattenbehållarna i min Philips AquaTrio-dammsugare diskas i diskmaskin?
Vattenbehållarna (och dammbehållaren – endast AquaTrio 9000 Series) i Philips AquaTrio-dammsugaren kan inte diskas i diskmaskin. Läs mer om hur du rengör dessa delar i artikeln nedan.
Du kan rengöra båda vattenbehållarna under kranen, inklusive våtfiltret som sitter i spillvattenbehållaren.
Låt locket till spillvattenbehållaren och dess vattenflödeselement torka helt innan du sätter tillbaka dem. Om båda elementen är helt torra kan du sätta tillbaka locket på spillvattenbehållaren och sätta tillbaka den i apparaten.
Använd funktionen för automatisk rengöring efter varje rengöringssession.
Titta på vår video för stegvisa instruktioner hur du rengör vattenbehållarna.
Dammbehållaren i Philips AquaTrio 9000 Series-dammsugaren kan inte diskas i diskmaskin.
För optimala prestanda ska du rengöra dammbehållaren varje gång du tömmer den och följa stegen nedan: 1. Ta bort filterhuset inklusive skumfiltret (se bild 1). 2. Töm dammbehållaren i en soptunna (se bild 2). 3. Skölj insidan av dammbehållaren och cyklonen under kranen (se bild 3). Obs! Diska inte dammbehållaren i diskmaskinen! 4. Låt dammbehållaren och cyklonen torka helt (se bild 4). 5. Sätt tillbaka filterhuset med skumfiltret när dammbehållaren är torr (se bild 5). 6. Sätt fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren igen (se bild 6). Obs! Sätt inte fast den handhållna 3-i-1-enheten på dammbehållaren utan filterhållaren med skumfiltret.
Vattenbehållarna i Philips AquaTrio-dammsugaren i 9000-serien kan inte diskas i diskmaskin.
Du kan rengöra båda vattenbehållarna under kranen, inklusive vattenflödeselementet på locket till spillvattenbehållaren (se bild 1). Låt locket till spillvattenbehållaren och dess vattenflödeselement torka helt innan du sätter tillbaka dem på spillvattenbehållaren (se bild 2). Om båda delarna är helt torra kan du sätta tillbaka locket på spillvattenbehållaren och sätta tillbaka den i apparaten (se bild 3).
Använd funktionen för automatisk rengöring efter varje användning.
Ytterligare stegvisa anvisningar finns i användarhandboken.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›