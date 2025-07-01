Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
När du registrerar dig för en OneBlade Club-prenumeration från Philips kan du välja rakbladsfrekvens.
Baserat på din valda frekvens levereras dina nya rakblad till din adress, så att du alltid har ett vasst rakblad till hands, redo för nästa rakning.
Även om handtagsplanen avslutas automatiskt efter 12 månader fortsätter rakbladsplanen tills du säger upp den.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP6552/30 , QP6652/30 , QP6652/35 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Vad är en OneBlade Club-rakbladsplan?
Varför tar min produkt längre tid att ladda än förväntat?
Kan jag använda min Philips OneBlade för våt- och torrakning?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Kan jag använda vilken USB-kontaktadapter som helst för att ladda Philips OneBlade?