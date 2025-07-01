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Philips support

Vad är en OneBlade Club-rakbladsplan?

När du registrerar dig för en OneBlade Club-prenumeration från Philips kan du välja rakbladsfrekvens.

Baserat på din valda frekvens levereras dina nya rakblad till din adress, så att du alltid har ett vasst rakblad till hands, redo för nästa rakning.

Även om handtagsplanen avslutas automatiskt efter 12 månader fortsätter rakbladsplanen tills du säger upp den.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP6552/30 , QP6652/30 , QP6652/35 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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