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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX4072/42, HX4042/47, HX4042/52. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Hur aktiverar och inaktiverar jag trycksensorn på min Sonicare?
Hur gör jag anspråk på pengarna tillbaka-garantin?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
Kan jag använda Sonicare-laddaren med andra tandborstar?
Hur ändrar jag intensitetsinställningarna på min Sonicare-tandborste?
Vad betyder symbolerna på min Sonicare-tandborste?
Hur laddar jag min Philips Sonicare-tandborste?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Hur fungerar trycksensorfeedback på min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Hur rengör jag min Philips Sonicare-tandborste?