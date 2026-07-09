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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: MG7951/15 , MG7931/15 , BRL127/00 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Varför tar min produkt längre tid att ladda än förväntat?
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Hur sätter jag fast/tar bort ett tillbehör på min Philips-trimmer?