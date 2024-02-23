Philips support Hur registrerar Philips OneBlade-appen slitage på bladet?

När Philips OneBlade 360 med anslutningsmöjligheter synkas med Philips OneBlade registrerar appen din användningstid för att beräkna när bladet behöver bytas ut. För icke-anslutna OneBlade-modeller uppskattas bladets skick baserat på den info du anger när du lägger till bladet.



Forskning som utförts av Philips har visat att bladet blir mindre effektivt efter 170 minuters användning och därför föreslår Philips OneBlade-appen att bladet byts ut när 170 minuters användning har registrerats.