Kan jag använda Philips AquaTrio-dammsugare på alla golv och mattor?
Du hittar mer information om alla ytor som du kan använda Philips AquaTrio 7000 Series och 9000 Series på i vår artikel nedan.
Din Philips AquaTrio 7000 Series är lämplig för dammsugning och moppning av alla typer av hårda golv, utom obehandlade trägolv och klinkergolv med djupa fogar. Om du använder apparaten på linoleumgolv ska du endast göra det om golven är ordentligt fixerade för att förhindra att linoleumet dras in i AquaSpin-munstycket.
Om du våtmoppar dina ömtåliga hårda golv regelbundet kan du även använda Philips AquaTrio 7000 Series.
Du kan testa apparaten på ett litet område som inte är alltför synligt för att säkerställa att apparaten är lämplig för ditt golv.
Obs! Det går inte att använda AquaTrio 7000 Series på mattor. AquaSpin-munstycket är bara lämpligt för hårda golv.
Dammsuga och moppa samtidigt Din Philips AquaTrio 9000 Series är lämplig för dammsugning och moppning samtidigt. Golvet behöver inte dammsugas före moppning eftersom dammsugaren och moppen aktivt våtrengör det hårda golvet för att fånga upp alla typer av smuts, inklusive vätskor och fläckar.
Hårda golv Dammsugaren och moppen är lämplig för dammsugning och moppning av alla typer av hårda golv, utom obehandlade trägolv.
Om du använder dammsugaren och moppen på linoleumgolv ska du endast göra det på linoleumgolv som är ordentligt fixerade för att förhindra att linoleumet dras in i AquaSpin-munstycket.
Ömtåliga golv Om du våtmoppar dina ömtåliga hårda golv regelbundet kan du även använda Philips AquaTrio 9000 Series. I kombinationen dammsugare och mopp ingår mikrofiberborstar som effektivt men försiktigt tar bort smuts, fläckar och spill.
För mattor ska du endast använda torrdammsugaren. Det går inte att använda kombinationen dammsugare och mopp eftersom AquaSpin-munstycket endast är lämpligt för hårda golv.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›