Kan jag använda Philips AquaTrio-dammsugare på alla golv och mattor?

Din Philips AquaTrio 7000 Series är lämplig för dammsugning och moppning av alla typer av hårda golv, utom obehandlade trägolv och klinkergolv med djupa fogar. Om du använder apparaten på linoleumgolv ska du endast göra det om golven är ordentligt fixerade för att förhindra att linoleumet dras in i AquaSpin-munstycket.



Om du våtmoppar dina ömtåliga hårda golv regelbundet kan du även använda Philips AquaTrio 7000 Series.



Du kan testa apparaten på ett litet område som inte är alltför synligt för att säkerställa att apparaten är lämplig för ditt golv.



Obs! Det går inte att använda AquaTrio 7000 Series på mattor. AquaSpin-munstycket är bara lämpligt för hårda golv.