Hur rengör jag Philips-pastamaskinen?

Pastamaskinens tillbehör och alla löstagbara delar kan rengöras under rinnande vatten med diskmedel. Använd inte kökssvampens slipande sida eller aggressiva rengöringsmedel (med slipande ingredienser eller vätskor som bensin eller aceton) eftersom dessa kan skada ytorna.



Dessutom kan alla delar utom frontpanelen på 7000-serien/Avance Collection diskas i diskmaskin. Se till att du väljer ett program med en temperatur under 60 °C och ta bort större degrester i förväg.



Tips:

Låt degresterna lufttorka före rengöring, särskilt skivorna.

Använd det medföljande rengöringsverktyget för att peta ut degresterna ur skivan innan du rengör den under kranen eller i diskmaskinen.