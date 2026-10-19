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Philips support

Hur rengör jag Philips-pastamaskinen?

Läs informationen nedan för att ta reda på hur du bäst rengör och underhåller din Philips-pastamaskin.

rengöringstabell viva

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HR2382/10R1, HR2334/12R1, HR2665/96. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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