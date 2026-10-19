Philips support Hur skiljer sig Natural Response-nappen från min ursprungliga Natural-napp eller antikoliknapp?

Mjölk flödar vanligen enkelt i en ursprunglig Natural-napp, antikoliknapp eller en traditionell flaska. Därför rekommenderas en högre nappflödeshastighet när du byter till Natural Response-nappen.

Låt barnet vänja sig vid den nya nappen. Observera barnets signaler för att kontrollera om nappen behöver bytas ut. I tabellen nedan visas flödesrekommendationer för Natural Response-nappen så att du får ett hum om var du ska börja. Titta på videon nedan för att lära dig mer om babyns signaler när hen äter.

Ny nappvägledning på produktpaketen 2025! Vi håller på att uppdatera våra produktpaket med tydlig vägledning. Den nya vägledningen har färger som är lätta att känna igen och bättre tydlighet vad gäller napparnas flödeshastighet. Ny vägledning, samma nappar i paketet!