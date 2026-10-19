ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Hur skiljer sig Natural Response-nappen från min ursprungliga Natural-napp eller antikoliknapp?

Mjölk flödar vanligen enkelt i en ursprunglig Natural-napp, antikoliknapp eller en traditionell flaska. Därför rekommenderas en högre nappflödeshastighet när du byter till Natural Response-nappen.

Låt barnet vänja sig vid den nya nappen. Observera barnets signaler för att kontrollera om nappen behöver bytas ut. I tabellen nedan visas flödesrekommendationer för Natural Response-nappen så att du får ett hum om var du ska börja. Titta på videon nedan för att lära dig mer om babyns signaler när hen äter.

Hur skiljer sig Natural Response-nappen från min ursprungliga Natural-napp eller antikoliknapp?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71, SCY903/61, SCY903/21. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida