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Mjölk flödar vanligen enkelt i en ursprunglig Natural-napp, antikoliknapp eller en traditionell flaska. Därför rekommenderas en högre nappflödeshastighet när du byter till Natural Response-nappen.
Låt barnet vänja sig vid den nya nappen. Observera barnets signaler för att kontrollera om nappen behöver bytas ut. I tabellen nedan visas flödesrekommendationer för Natural Response-nappen så att du får ett hum om var du ska börja. Titta på videon nedan för att lära dig mer om babyns signaler när hen äter.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71, SCY903/61, SCY903/21. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?
Varför finns det ingen åldersindikation på Natural Response-nappförpackningarna?
Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?
Hur skiljer sig Natural Response-nappen från min ursprungliga Natural-napp eller antikoliknapp?
Hur sätter jag ihop Natural Response-flaskan och Natural Response-nappen?
Kan jag mata mitt barn med tjockare vätskor med Natural Response-nappen?
Hur ser jag skillnad på de olika Natural- och Natural Response-napparna?
Är mina Philips Avent-flaskmatningsprodukter kompatibla med varandra?
Varför avvisar mitt barn Natural Response-nappen?
Vilken Natural Response-napp passar mitt barn bäst?