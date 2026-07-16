Philips support Varför avvisar mitt barn Natural Response-nappen?

Natural Response-napparna uppför sig mer som ett bröst så att ditt barn kan dricka, svälja och andas med hjälp av sin naturliga rytm och drickstil. Mjölk flödar bara från nappen när barnet aktivt dricker. Barn som är vana vid flaskor med fritt flöde måste anpassa sig till den nya drickstilen och behöver lite tid på sig för att övergå till Natural Response-nappen.

De flesta barn är känsliga för förändringar, så det kan ta några gånger innan barnet anpassar sig till ett nytt sätt att äta. När du introducerar en ny flaska för barnet ska du mata hen när hen är avslappnad och inte hungrig. Om du har försökt mata några gånger utan att lyckas kan det vara ett tecken på att barnet behöver en annan napp med en annan flödeshastighet.

Det är viktigt att hitta rätt napp: Vi lär oss alla i vår egen takt. Sugteknik är en färdighet och en del spädbarn utvecklar den snabbare än andra. Det är därför som vissa spädbarn kan dra nytta av dinapp 0 ”Med flöde 1” redan från början, innan de går vidare till Natural Response-dinapparna.



När ska jag byta dinapp? Prova en Natural Response-dinapp med ett högre flöde om ditt spädbarn leker med dinappen i stället för att dricka eller verkar frustrerad. Byt till vår ursprungliga Natural-flaska på 60 ml (SCF039/17) med Natural T0-dinappen (SCF657/27) för ett lättare flöde om ditt spädbarn tar längre än 20 minuter på sig för att dricka 50 ml med Natural Response-dinapparna. Kontakta en läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.