Varför avvisar mitt barn Natural Response-nappen?

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30 dagars ångerrätt
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30 dagars ångerrätt
Natural Response-napparna uppför sig mer som ett bröst så att ditt barn kan dricka, svälja och andas med hjälp av sin naturliga rytm och drickstil. Mjölk flödar bara från nappen när barnet aktivt dricker. Barn som är vana vid flaskor med fritt flöde måste anpassa sig till den nya drickstilen och behöver lite tid på sig för att övergå till Natural Response-nappen.
De flesta barn är känsliga för förändringar, så det kan ta några gånger innan barnet anpassar sig till ett nytt sätt att äta. När du introducerar en ny flaska för barnet ska du mata hen när hen är avslappnad och inte hungrig. Om du har försökt mata några gånger utan att lyckas kan det vara ett tecken på att barnet behöver en annan napp med en annan flödeshastighet.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD838/17 , SCY903/81 , SCY903/71 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›