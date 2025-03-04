Vilken Natural Response-napp passar mitt barn bäst?

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Nyfödda barn brukar följa samma mönster när de blir ammade som de gör när de flaskmatas. Vi rekommenderar att du tittar på barnets signaler för att hitta den bästa nappflödeshastigheten.
Natural Response-napparna har utformats för att svara på sättet som barnet dricker på. Men du kanske inte vet hur barnet dricker från flaskan än.
Vi rekommenderar vanligen att du börjar med nappen som medföljer flaskan och justerar därifrån. Om du inte lyckas efter några matningsförsök kan du byta napp till en annan flödeshastighet.
Använd en napp med högre flödeshastighet om
Använd en napp med lägre flödeshastighet om
Låt barnets drickstil vägleda dig, inte hens ålder. Barn som dricker entusiastiskt suger ofta kraftigt och trycker hårt när de dricker, vilket resulterar i ett högre mjölkflöde. Därför behöver de vanligtvis en napp med lägre flöde, t.ex. napp nummer 1 eller 2, för att undvika spill. Barn som dricker sakta men säkert föredrar sannolikt ett högre nappflöde (t.ex. napp nummer 4 eller 5/6) för att säkerställa ett tillräckligt högt mjölkflöde, oavsett barnets ålder.
Om du har använt den tidigare Philips Avent Natural-nappen behöver barnet en högre flödeshastighet med Natural Response-nappen eftersom hen är van vid att mer mjölk flödar snabbt och lättare.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD838/17 , SCY903/81 , SCY903/71 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›