Philips support Vilken Natural Response-napp passar mitt barn bäst?

Nyfödda barn brukar följa samma mönster när de blir ammade som de gör när de flaskmatas. Vi rekommenderar att du tittar på barnets signaler för att hitta den bästa nappflödeshastigheten.

Natural Response-napparna har utformats för att svara på sättet som barnet dricker på. Men du kanske inte vet hur barnet dricker från flaskan än.

Vi rekommenderar vanligen att du börjar med nappen som medföljer flaskan och justerar därifrån. Om du inte lyckas efter några matningsförsök kan du byta napp till en annan flödeshastighet.

Använd en napp med högre flödeshastighet om

barnet inte får i sig tillräckligt med mjölk från flaskan

matningen tar för lång tid (t.ex. längre än 30 minuter)

barnet somnar under matningen, blir frustrerat eller leker med nappen i stället för att dricka.

Använd en napp med lägre flödeshastighet om

barnet sväljer mjölken häftigt

mjölk rinner ut ur munnen under matningen.

Låt barnets drickstil vägleda dig, inte hens ålder. Barn som dricker entusiastiskt suger ofta kraftigt och trycker hårt när de dricker, vilket resulterar i ett högre mjölkflöde. Därför behöver de vanligtvis en napp med lägre flöde, t.ex. napp nummer 1 eller 2, för att undvika spill. Barn som dricker sakta men säkert föredrar sannolikt ett högre nappflöde (t.ex. napp nummer 4 eller 5/6) för att säkerställa ett tillräckligt högt mjölkflöde, oavsett barnets ålder.

Om du har använt den tidigare Philips Avent Natural-nappen behöver barnet en högre flödeshastighet med Natural Response-nappen eftersom hen är van vid att mer mjölk flödar snabbt och lättare.

Tillgängliga nappflödeshastigheter och flaskkonfigurationer Philips Avent Natural Response-napparna finns tillgängliga i flödeshastigheter från 1 till 5 i USA och Kanada och från 1 till 6 i andra länder. Nappar med den högsta flödeshastigheten 6 passar bättre för tjockare vätskor eller barn som vill ha ett snabbt flöde.