Philips support Hur ser jag skillnad på de olika Natural- och Natural Response-napparna?

Natural Response-napparna har utformats för att se ut och kännas som ett bröst. Det är dock bara Natural Response-napparna som har utformats för att fungera som ett bröst och bara släppa ut mjölk när barnet aktivt dricker.

Philips Avent Natural Response-napparna finns tillgängliga i flödeshastigheter från 1 till 5 i USA och Kanada och från 1 till 6 i andra länder. Om du inte har kvar förpackningen kan du identifiera napparna med hjälp av följande egenskaper:

Nappen har en J-skåra i änden i stället för ett runt hål.

Har ingen spiraldesign i änden av nappen.

Natural-napparna har tre siffror på sidorna. Natural Response-napparna har bara en.

Blanda inte Natural-nappar med Natural Response-nappar, eftersom det kan förvirra barnets drickmönster. Se vilken napp du har på bilden.

Letar du efter nappens flödeshastighetnummer? Nappens flödesnummer finns på själva nappen. Nappar som motverkar kolik har flödesnumret på sidan. Flödesnumren på Natural- och Natural Response-nappar syns bäst ovanifrån.