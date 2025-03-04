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Philips support

Hur ser jag skillnad på de olika Natural- och Natural Response-napparna?

Natural Response-napparna har utformats för att se ut och kännas som ett bröst. Det är dock bara Natural Response-napparna som har utformats för att fungera som ett bröst och bara släppa ut mjölk när barnet aktivt dricker.

Philips Avent Natural Response-napparna finns tillgängliga i flödeshastigheter från 1 till 5 i USA och Kanada och från 1 till 6 i andra länder. Om du inte har kvar förpackningen kan du identifiera napparna med hjälp av följande egenskaper:

  • Nappen har en J-skåra i änden i stället för ett runt hål.
  • Har ingen spiraldesign i änden av nappen.
  • Natural-napparna har tre siffror på sidorna. Natural Response-napparna har bara en.

Blanda inte Natural-nappar med Natural Response-nappar, eftersom det kan förvirra barnets drickmönster. Se vilken napp du har på bilden.

Natural Response-napp

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71, SCY903/11, SCY906/11. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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