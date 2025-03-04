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Natural Response-napparna har utformats för att se ut och kännas som ett bröst. Det är dock bara Natural Response-napparna som har utformats för att fungera som ett bröst och bara släppa ut mjölk när barnet aktivt dricker.
Philips Avent Natural Response-napparna finns tillgängliga i flödeshastigheter från 1 till 5 i USA och Kanada och från 1 till 6 i andra länder. Om du inte har kvar förpackningen kan du identifiera napparna med hjälp av följande egenskaper:
Blanda inte Natural-nappar med Natural Response-nappar, eftersom det kan förvirra barnets drickmönster. Se vilken napp du har på bilden.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71, SCY903/11, SCY906/11. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?
Varför finns det ingen åldersindikation på Natural Response-nappförpackningarna?
Hur sätter jag ihop Natural Response-flaskan och Natural Response-nappen?
Hur skiljer sig Natural Response-nappen från min ursprungliga Natural-napp eller antikoliknapp?
Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?
Är mina Philips Avent-flaskmatningsprodukter kompatibla med varandra?
Kan jag mata mitt barn med tjockare vätskor med Natural Response-nappen?
Hur ser jag skillnad på de olika Natural- och Natural Response-napparna?
Varför avvisar mitt barn Natural Response-nappen?
Vilken Natural Response-napp passar mitt barn bäst?