Philips support Kan jag mata mitt barn med tjockare vätskor med Natural Response-nappen?

Ja. Du kan använda Philips Avent Natural Response-nappar med tjockare vätskor och mjölk. Dessa tjockare vätskor omfattar antirefluxmjölkersättning, mjölk mixad med flingor, babyris, barnmat och mjölkblandningar samt soppor.

Eftersom tjockare vätskor rinner långsammare kan du behöva en napp med ett högre nummer för att få ett bekvämt matningsflöde för ditt barn.

För tjockare vätskor kan du använda Natural Response-napp nummer 6 (kraftigt flöde), som är särskilt utformad för sådana vätskor.

Philips Avent Natural Response-napparna finns tillgängliga i flödeshastigheter från 1 till 5 i USA och Kanada och från 1 till 6 i andra länder.

Ny nappvägledning på produktpaketen 2025! Vi håller på att uppdatera våra produktpaket med tydlig vägledning. Den nya vägledningen har färger som är lätta att känna igen och bättre tydlighet vad gäller napparnas flödeshastighet. Ny vägledning, samma nappar i paketet!