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Philips support

Hur sätter jag ihop Natural Response-flaskan och Natural Response-nappen?

Sätt ihop Natural Response-flaskan genom att se till att nappen dras helt genom skruvringen, som på bilden nedan. Om du inte monterar nappen korrekt uppstår läckage och spill under matningen.
 

Montera Natural Response-nappen

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71, SCY903/11, SCD838/12. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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