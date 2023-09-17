Philips support Hur sätter jag ihop Natural Response-flaskan och Natural Response-nappen?

Sätt ihop Natural Response-flaskan genom att se till att nappen dras helt genom skruvringen, som på bilden nedan. Om du inte monterar nappen korrekt uppstår läckage och spill under matningen.



Sätta i AirFree-ventilen Fyll Philips Avent Natural Response-flaskan med mjölk. När du använder färdigblandad mjölkersättning ska du se till att mjölkersättningen är helt upplöst för att undvika att AirFree-ventilen blockeras. Placera AirFree-ventilen i flaskan. Dra nappen genom skruvringen (vicka nappen uppåt för enkel montering). Placera skruvringen och nappen ovanpå flaskan med AirFree-ventilen.

Tips: Ikonen ovanpå AirFree-ventilen visar hur du placerar AirFree-ventilen när du matar barnet (se bilden nedan).

Ikonen ovanpå AirFree-ventilen visar hur du placerar AirFree-ventilen när du matar barnet (se bilden nedan).