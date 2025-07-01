Philips support Kan jag använda Natural Response-nappen utan AirFree-ventilen?

Ja, du kan använda Natural Response-nappen utan AirFree-ventilen. AirFree-ventilen är särskilt utformad för nyfödda under fyra månader. Om barnet blir äldre och dricker från flaskan utan problem kan du använda flaskan utan AirFree-ventilen.



