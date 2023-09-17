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Philips support

Hur använder jag AirFree-ventilen med Avent Natural Response-flaskan?

Se till att alla delar rengörs och desinficeras före användning.

  1. Dra nappen genom skruvringen.
  2. Se till att nappen dras helt genom skruvringen.
  3. Placera AirFree-ventilen i flaskan.
  4. Skruva på ringen för att fästa locket.
  5. Placera höljet ovanpå flaskan.
     

 

AirFree-ventil och Natural Response-flaska

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/01, SCY903/21, SCY903/61. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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