Philips support Hur återställer jag baby- eller föräldraenheten på min Philips Avent ansluten babyvakt?

Återställ babyenheten genom att trycka på på/av-knappen i tio sekunder. Indikatorlampan blinkar orange och grönt och babyenheten startas om. Fabriksåterställningen är klar när indikatorlampan lyser grönt.

Följ stegen nedan om du vill återställa föräldraenheten:

Tryck på läges- och Talkback-knappen i tio sekunder.

När popup-meddelandet Återställ föräldraenhet visas trycker du på Bekräfta. Föräldraenheten börjar då att återställas.