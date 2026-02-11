Hur sätter jag fast kammen på min Philips-bikinitrimmer?

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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Du kan använda bikinitrimhuvudet för att trimma bikiniområdet och skapa olika stilar. Du kan även sätta fast bikinitrimkammen för att klippa hårstråna till en längd av 3 mm.
Obs! Om trimsaxen lossnar från bikinitrimmerhuvudet kan du sätta tillbaka den. Tryck fast trimsaxen på trimhuvudet så att den klickar på plats.
När du använder enheten i intimområdet (utsidan och insidan av den yttre blygdläppen) ska du se till att du använder trimhuvudet med kammen fastsatt.
Så här sätter du fast kammen (bild 1):
Så här tar du bort kammen (bild 2):
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRE749/00, BRE709/00, BRE708/00. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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