Philips support Hur sätter jag fast kammen på min Philips-bikinitrimmer?

Du kan använda bikinitrimhuvudet för att trimma bikiniområdet och skapa olika stilar. Du kan även sätta fast bikinitrimkammen för att klippa hårstråna till en längd av 3 mm.

Obs! Om trimsaxen lossnar från bikinitrimmerhuvudet kan du sätta tillbaka den. Tryck fast trimsaxen på trimhuvudet så att den klickar på plats.

När du använder enheten i intimområdet (utsidan och insidan av den yttre blygdläppen) ska du se till att du använder trimhuvudet med kammen fastsatt.

Så här sätter du fast kammen (bild 1):

Placera skåran på kammens ena sida i fördjupningen på trimhuvudet. Tryck fast kammen på trimhuvudet tills skåran på kammens andra sida snäpper in i fördjupningen på trimhuvudets andra sida. Du hör kammen klicka på plats när den är korrekt fastsatt.

Så här tar du bort kammen (bild 2):

Placera en fingernagel mellan kammen och trimhuvudet på kammens ena sida. Dra med nageln tills kammen lossnar från trimhuvudet. Dra inte i kammens bakre del eller tänder för att ta bort den