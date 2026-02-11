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Hur sätter jag fast kammen på min Philips-bikinitrimmer?

Du kan använda bikinitrimhuvudet för att trimma bikiniområdet och skapa olika stilar. Du kan även sätta fast bikinitrimkammen för att klippa hårstråna till en längd av 3 mm. 

Obs! Om trimsaxen lossnar från bikinitrimmerhuvudet kan du sätta tillbaka den. Tryck fast trimsaxen på trimhuvudet så att den klickar på plats. 

När du använder enheten i intimområdet (utsidan och insidan av den yttre blygdläppen) ska du se till att du använder trimhuvudet med kammen fastsatt.

Så här sätter du fast kammen (bild 1):

  1. Placera skåran på kammens ena sida i fördjupningen på trimhuvudet. 
  2. Tryck fast kammen på trimhuvudet tills skåran på kammens andra sida snäpper in i fördjupningen på trimhuvudets andra sida. Du hör kammen klicka på plats när den är korrekt fastsatt.

Så här tar du bort kammen (bild 2):

  1. Placera en fingernagel mellan kammen och trimhuvudet på kammens ena sida.
  2. Dra med nageln tills kammen lossnar från trimhuvudet. Dra inte i kammens bakre del eller tänder för att ta bort den

Hur sätter jag fast kammen på min Philips-bikinitrimmer?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRE749/00, BRE709/00, BRE708/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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