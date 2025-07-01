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Philips support

Det luktar plast från min Philips Airfryer

Om du känner att en plastlukt kommer från din Philips Airfryer under matlagningen kan du läsa vår artikel nedan för att ta reda på varför och hur du tar bort den.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9252/90R1 , NA462/70 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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