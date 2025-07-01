Det luktar plast från min Philips Airfryer

Om plastlukten är stark följer du stegen nedan för att minska den:

Låt airfryern svalna i cirka 30 minuter före rengöring. Avlägsna korgen och rengör lådan med en fuktig trasa eller svamp med diskmedel och vatten. Obs! Använd inte köksredskap i metall eller slipande rengöringsmaterial eftersom det kan skada apparaten. Sätt tillbaka korgen och lådan i airfryern. Anslut apparaten till vägguttaget. Ställ in timern på maximal tid och temperaturen på 200 °C utan att lägga i några livsmedel. Starta airfryern och låt den arbeta tills tiden har passerat.

Den här processen hjälper till att ta bort plastlukten du känner.Hjälpte lösningen ovan till att lösa problemet? Om inte ska du kontakta oss för att få ytterligare hjälp.