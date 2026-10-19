Hur använder jag min Philips HomeRun-robotdammsugare för första gången?

Informationen nedan gäller modellerna i 5000-serien.

1. Packa upp komponenterna

2. Ta bort skyddshöljena

3. Installera stationen:

Placera inte stationen i starkt solljus eller under möbler. Då blockeras den infraröda signalen som hjälper roboten att hitta tillbaka till stationen.

Installera stationen på en plan yta mot en vägg.

Installera stationen på ett hårt golv.

Placera inte stationen nära trappor eller en värmekälla (element).

Installera på en plats med bra Wi-Fi-täckning.

Håll ett område på 0,5 meter fritt på stationens sidor och 1,5 meter framför stationen.

4. Installera skyddsmattan. Ta bort klistermärkena på skyddsmattan.

Endast XU5000 – placera skyddsmattan på golvet innan du placerar stationen på den. (Se bild 1)

Endast XU5100 – vänd stationen upp och ned. Tryck ordentligt på stationens lock för att förhindra att locket öppnas. Passa in öppningarna på skyddsmattan med glidskydden på stationens undersida och fäst sedan skyddsmattan ordentligt på stationen. (Se bild 2)

5. Förbered roboten för användning. Philips-roboten levereras nästan färdigmonterad, men det krävs några slutliga steg för att förbereda den för användning:

Sätt dit dammpåsen

Sätt dit skyddsmattan

Sätt fast sidoborsten

Fyll vattenbehållaren för rent vatten

6. Ladda roboten och vänta tills roboten är fulladdad.

Obs!