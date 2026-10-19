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Philips support

Hur använder jag min Philips HomeRun-robotdammsugare för första gången?

Följ stegen och videorna i vår artikel nedan för att komma igång med din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XU5000/10, XU5100/20, XU7000/01. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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