Hur använder jag min Philips HomeRun-robotdammsugare för första gången?

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Följ stegen och videorna i vår artikel nedan för att komma igång med din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp.
Informationen nedan gäller modellerna i 7000-serien.
Informationen nedan gäller modellerna i 7000-serien.
Informationen nedan gäller modellerna i 3000-serien.
Informationen nedan gäller modellerna i 3000-serien.
Informationen nedan gäller modellerna i 5000-serien.
1. Packa upp komponenterna
2. Ta bort skyddshöljena
3. Installera stationen:
4. Installera skyddsmattan. Ta bort klistermärkena på skyddsmattan.
5. Förbered roboten för användning. Philips-roboten levereras nästan färdigmonterad, men det krävs några slutliga steg för att förbereda den för användning:
6. Ladda roboten och vänta tills roboten är fulladdad.
Obs!
Informationen nedan gäller modellerna i 5000-serien.
1. Du kan använda roboten med Philips HomeRun-appen som är intuitiv och enkel att använda. Skanna QR-koden på omslaget till häftet Snabbstartsguide eller sök efter appen Philips HomeRun i appbutiken.
2. Konfigurera Wi-Fi-anslutningen. Se till att roboten och den mobila enheten har bra Wi-Fi-täckning och att den mobila enheten är ansluten till det Wi-Fi-nätverk som du vill att roboten ska vara ansluten till.
Obs!
Om Wi-Fi-parkopplingen misslyckas:
Obs! Du ser att Wi-Fi-parkopplingen har misslyckats om lampan på roboten blinkar gult. (Se bilden nedan)
Så här aktiverar och inaktiverar du barnlåset på roboten:
Informationen nedan gäller modellerna i 6000-serien.
Informationen nedan gäller modellerna i 6000-serien.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XU5000/10, XU5100/20, XU7000/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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