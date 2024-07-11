ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Hur rengör jag min Philips HomeRun-robotdammsugare?

För att hålla din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp i bra skick kan du läsa artikeln nedan som handlar om rengöring och underhåll av roboten.

homerun-modeller

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XU2000/20 , XU2100/20 , XU2100/10 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida