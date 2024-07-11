Hur rengör jag min Philips HomeRun-robotdammsugare?

Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Det är viktigt att övervaka vattennivån i behållaren medan du fyller på rent vatten för att förhindra att behållaren överfylls (bild 14).

Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Det är viktigt att övervaka vattennivån i behållaren medan du fyller på rent vatten för att förhindra att behållaren överfylls (bild 14).

Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Det är viktigt att övervaka vattennivån i behållaren medan du fyller på rent vatten för att förhindra att behållaren överfylls (bild 14).

Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Det är viktigt att övervaka vattennivån i behållaren medan du fyller på rent vatten för att förhindra att behållaren överfylls (bild 14).

Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Det är viktigt att övervaka vattennivån i behållaren medan du fyller på rent vatten för att förhindra att behållaren överfylls (bild 14).

Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Det är viktigt att övervaka vattennivån i behållaren medan du fyller på rent vatten för att förhindra att behållaren överfylls (bild 14).

Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Det är viktigt att övervaka vattennivån i behållaren medan du fyller på rent vatten för att förhindra att behållaren överfylls (bild 14).