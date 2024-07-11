Hur rengör jag min Philips HomeRun-robotdammsugare?
För att hålla din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp i bra skick kan du läsa artikeln nedan som handlar om rengöring och underhåll av roboten.
Informationen nedan gäller modellerna i 7000-serien.
Töm dammbehållaren efter varje rengöring (endast för XU7000)
Rengör den tvättbara moppdynan
Rengör huvudborsten
Rengör sidoborsten
Rengör laddkontakterna och sensorerna
Byt dammsugarpåse (gäller endast XU7100). Obs! Titta på videon i avsnittet Station för automatisk tömning.
Rengör det tvättbara luftfiltret
Beroende på modell kan du titta på vår video om hur du underhåller roboten nedan.
Informationen nedan gäller modellerna i 3000-serien.
Töm dammbehållaren efter varje rengöring (endast för XU3000)
Rengör det tvättbara luftfiltret
Rengör den tvättbara moppdynan
Rengör och fyll på vattenbehållaren
Rengör huvudborsten
Rengör sidoborsten
Rengör laddkontakterna och sensorerna
Byt dammsugarpåse (gäller endast XU3100 och XU3110). Obs! Titta på videon i avsnittet Station för automatisk tömning.
Beroende på modell kan du titta på vår video om hur du underhåller roboten nedan.
Informationen nedan gäller modellerna i 2000-serien.
Töm dammbehållaren efter varje rengöring (endast för XU2000)
Rengör det tvättbara luftfiltret
Rengör den tvättbara moppdynan
Rengör och fyll på vattenbehållaren
Rengör huvudborsten
Rengör sidoborsten
Rengör laddkontakterna och sensorerna
Byt dammsugarpåse (gäller endast XU2100). Obs! Se videon nedan.
Informationen nedan gäller för modeller i 6000-serien. Underhåll av dammbehållare
Öppna och töm dammbehållaren (bild 1).
Ta bort filtret (bild 2).
Ta bort dammet inuti filtret och dammbehållaren med en rengöringsborste (bild 3).
Använd rent vatten för att skölja dammbehållaren och filtret och skaka sedan bort vattendropparna på dammbehållaren och filtret (bild 4). Obs! Efter rengöring låter du dammbehållaren och filtret torka ordentligt (bild 5). Använd inte varmt vatten eller rengöringsmedel.
Underhåll av moppen
Ta först bort moppenheten och ta bort moppen från den.
Använd rent vatten för att skölja moppenheten. Var försiktig så att du inte skrubbar för hårt eftersom det kan orsaka skador.
Låt både moppen och moppenheten torka helt när de är rena. Sätt sedan tillbaka enheten innan du använder den igen.
Underhåll av mitt- och sidoborstar
Ta bort moppenheten (bild 6).
Öppna skyddet i mitten och ta ut den roterande mittborsten (bild 7).
Ta bort eventuell smuts eller hår på den roterande mittborsten med en rengöringsborste (bild 8).
Ta ut sidoborsten och ta bort eventuellt hår på den (bild 9).
Underhåll av drivningshjul och flerriktningshjul
Ta bort eventuell smuts eller hår på drivningshjulet med en rengöringsborste.
Ta bort eventuell smuts eller hår på flerriktningshjulet med en rengöringsborste.
En hand som håller en borste och en dammsugare.
Rengöra sensorerna och laddningskontakterna
Det är viktigt att regelbundet rengöra robotens sensorer. Använd en torr trasa eller rengöringsborste för att ta bort eventuellt damm från dem (bild 10).
Rengör även robotens laddningskontakter regelbundet, men undvik att använda en våt trasa eftersom det kan orsaka skador. Använd en torr trasa eller rengöringsborste för att ta bort eventuellt damm på laddningskontakterna (bild 11).
Rengöra vattenbehållaren
Börja med att tömma ut smutsigt vatten ur behållaren genom att öppna locket (bild 12 och 13).
Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Det är viktigt att övervaka vattennivån i behållaren medan du fyller på rent vatten för att förhindra att behållaren överfylls (bild 14).
Om du behöver rengöra vattenbehållaren lossar du sidospärrarna och tar ut renvattenbehållaren. När du har tagit bort den använder du en trasa eller sköljer den med rent vatten för att ta bort eventuell smuts. Undvik att skrubba tanken kraftigt med en borste eftersom det kan orsaka skador och påverka korrekt användning (bild 15 och 16).
Rengöra dockningsstationen
För att rengöra dockningsstationens ramp lyfter du de runda spännena på båda sidor och tar isär den. Efter rengöringen trycker du ned rampen för att sätta ihop den igen.
Ta bort rengöringskammen från dockningsstationen och skölj den för att ta bort lera och smuts.
Obs! Efter rengöringen ska du låta dockningsstationens ramp, rengöringskammen och ytan inuti torka ordentligt innan de monteras ihop igen.
För modellerna XU7100, XU3100 och XU3110, som levereras med stationen för automatisk tömning, kan du ta bort den gamla dammsugarpåsen när den är full och sätta i en ny i stationen för automatisk tömning.
Beroende på modell kan du titta på vår video om hur du underhåller roboten nedan.
Om lösningarna ovan inte hjälpte till att åtgärda problemet kontaktar du oss för ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XU2000/20 , XU2100/20 , XU2100/10 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›