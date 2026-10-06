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Philips support

Hur/när ska jag byta dammsugarpåse på min Philips HomeRun-robotdammsugare?

Läs vår artikel nedan för att ta reda på när och hur du byter dammsugarpåse på din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp, modell XU7100, XU2100 och XU3100.

homerun-modeller

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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