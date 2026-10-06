Hur/när ska jag byta dammsugarpåse på min Philips HomeRun-robotdammsugare?
Läs vår artikel nedan för att ta reda på när och hur du byter dammsugarpåse på din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp, modell XU7100, XU2100 och XU3100.
Modellerna XU7100 och XU3100 av Philips HomeRun robotdammsugare och mopp levereras med stationen för automatisk tömning. Efter rengöringen töms robotens dammbehållare automatiskt i engångspåsen inuti stationen för automatisk tömning.
Beroende på din hemmiljö, rengöringsfrekvens och antal husdjur kan engångspåsen användas i upp till 30 dagar innan den behöver bytas ut.
Obs!
I Philips HomeRun-appen kan du ange inställningar för automatisk tömning, till exempel hur ofta dammbehållaren ska tömmas. Det gör du genom att trycka på huvudmenyn (3 horisontella streck) och välja Inställningar för automatisk tömning.
Om du vill beställa en ny uppsättning dammsugarpåsar trycker du på huvudmenyn (3 horisontella streck) och väljer Sök tillbehör. Du hittar dem även på vår webbplats, Dammsugarpåsar XV1472 för appen XU7100-serien och Dammsugarpåsar FC8022 för XU3100- och XU2100-serien.
Informationen nedan gäller endast 7100-modellen.
Öppna locket till stationen för automatisk tömning.
Använd dammsugarpåsens handtag för att dra ut dammsugarpåsen ur stationen med automatisk tömning och släng dammsugarpåsen (se bild A).
Sätt i en ny dammsugarpåse i stationen för automatisk tömning genom att föra in kartongdelen i skåran som visas på stationen (se bild B).
Obs! Dammsugarpåsens modellnummer är XV1472.
I videon nedan ser du hur man byter dammpåse.
Informationen nedan gäller för XU5100-modeller.
Om den orange LED-lampan mitt på stationen blinkar betyder det att dammsugarpåsen är full, inte sitter på plats eller inte är korrekt placerad.
Öppna locket till stationen. (se bild A)
Tryck på frigöringsknappen och tryck påshållaren åt sidan. (Se bild B)
Ta bort dammsugarpåsen. (Se bild C)
Kassera den använda dammsugarpåsen (se bild D)
Sätt fast den nya dammsugarpåsens kartongdel på påshållaren. (Se bild E)
För tillbaka påshållaren till stående läge tills du hör ett klickande ljud. (Se bild F)
Stäng locket till stationen.
Obs! Dammsugarpåsens modellnummer är FC8022.
Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen nedan gäller modellerna i XU3100, XU3110 och XU2100.
När den orange LED-lampan på stationen för automatisk tömning blinkar antyder det att dammsugarpåsen är full:
Öppna locket till stationen för automatisk tömning (se bild A).
Tryck på frigöringsknappen och tryck påshållaren åt sidan. (Se bild B).
Ta ut och släng dammsugarpåsen (se bild C).
Sätt fast dammsugarpåsens kartongdel på påshållaren (se bild D).
För tillbaka påshållaren till dess stående position tills du hör ett klickljud och stäng locket till stationen för automatisk tömning (se bild E).
Obs! Dammsugarpåsens modellnummer är FC8022.
I videon nedan ser du hur man byter dammpåse.
Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Klicka här för att visa fler produktnummer ›