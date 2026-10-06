Hur/när ska jag byta dammsugarpåse på min Philips HomeRun-robotdammsugare?

Informationen nedan gäller för XU5100-modeller.

Om den orange LED-lampan mitt på stationen blinkar betyder det att dammsugarpåsen är full, inte sitter på plats eller inte är korrekt placerad.

Öppna locket till stationen. (se bild A)

Tryck på frigöringsknappen och tryck påshållaren åt sidan. (Se bild B)

Ta bort dammsugarpåsen. (Se bild C)

Kassera den använda dammsugarpåsen (se bild D)

Sätt fast den nya dammsugarpåsens kartongdel på påshållaren. (Se bild E)

För tillbaka påshållaren till stående läge tills du hör ett klickande ljud. (Se bild F)

Stäng locket till stationen.

Obs! Dammsugarpåsens modellnummer är FC8022.

Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.