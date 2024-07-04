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Philips support

Kan vattenbehållaren på min Philips HomeRun-robotdammsugare maskindiskas?

Även om vattenbehållaren på din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp inte kan rengöras i diskmaskinen kan du läsa vår artikel för att ta reda på hur du rengör den.

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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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