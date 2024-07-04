Kan vattenbehållaren på min Philips HomeRun-robotdammsugare maskindiskas?

Vattenbehållarna i 2000- och 2100-serien är lite olika men du hittar de steg som gäller för din modell nedan.

Nedanstående steg gäller rengöring av vattenbehållaren i XU2000-modellerna:

Tryck på vattenbehållarens frigöringsknapp och dra ut vattenbehållaren ur roboten (se bild 1A).

Ta bort dammbehållaren från vattenbehållaren (se bild 1B).

Skölj vattenbehållaren med kranvatten och torka vattenbehållarens utsida med en trasa (se bild 1C). Obs! Använd inte rengöringsmedel.

Håll vattenbehållarens tätningslock öppet och låt vattenbehållarens insida lufttorka.

Sätt tillbaka dammbehållaren i vattenbehållaren (se bild 1D).

Fyll vattenbehållaren och sätt tillbaka den (se bild 1E).



Obs! Se till att vattenbehållarens utsida är torr och använd inte rengöringsmedel.



Titta på videorna nedan enligt din robotmodell för stegvist underhåll.





Stegen nedan gäller rengöring av vattenbehållaren i XU2100-modellerna (med station).

Tryck på vattenbehållarens frigöringsknapp och dra ut vattenbehållaren ur roboten (se bild 2A).

Öppna vattenbehållarens lock. (se bild 2B).

Skölj vattenbehållaren med kranvatten och torka vattenbehållarens utsida med en trasa (se bild 2C-2D-2E). Obs! Använd inte rengöringsmedel.

Håll vattenbehållarens tätningslock öppet och låt vattenbehållarens insida lufttorka.