Kan vattenbehållaren på min Philips HomeRun-robotdammsugare maskindiskas?
Även om vattenbehållaren på din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp inte kan rengöras i diskmaskinen kan du läsa vår artikel för att ta reda på hur du rengör den.
Informationen nedan gäller modellerna i 7000-serien.
Tryck på vattenbehållarens frigöringsknapp och för ut vattenbehållaren ur roboten (se bilden nedan).
Öppna vattenbehållarens lock.
Skölj vattenbehållarens utsida med vatten och torka den med en ren och torr trasa.
Titta på videorna nedan enligt din robotmodell för stegvist underhåll.
Informationen nedan gäller modellerna i 3000-serien.
Tryck på vattenbehållarens frigöringsknapp och dra ut vattenbehållaren ur roboten (se bild A).
Ta bort dammbehållaren från vattenbehållaren (se bild B).
Skölj vattenbehållaren med kranvatten och torka vattenbehållarens utsida med en trasa (se bild C). Obs! Använd inte rengöringsmedel.
Håll vattenbehållarens tätningslock öppet och låt vattenbehållarens insida lufttorka.
Sätt tillbaka dammbehållaren i vattenbehållaren (se bild D).
Fyll vattenbehållaren och sätt tillbaka den (se bild E).
Obs! Se till att vattenbehållarens utsida är torr och använd inte rengöringsmedel.
Titta på videorna nedan enligt din robotmodell för stegvist underhåll. Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Vattenbehållarna i 2000- och 2100-serien är lite olika men du hittar de steg som gäller för din modell nedan. Nedanstående steg gäller rengöring av vattenbehållaren i XU2000-modellerna:
Tryck på vattenbehållarens frigöringsknapp och dra ut vattenbehållaren ur roboten (se bild 1A).
Ta bort dammbehållaren från vattenbehållaren (se bild 1B).
Skölj vattenbehållaren med kranvatten och torka vattenbehållarens utsida med en trasa (se bild 1C). Obs! Använd inte rengöringsmedel.
Håll vattenbehållarens tätningslock öppet och låt vattenbehållarens insida lufttorka.
Sätt tillbaka dammbehållaren i vattenbehållaren (se bild 1D).
Fyll vattenbehållaren och sätt tillbaka den (se bild 1E).
Obs! Se till att vattenbehållarens utsida är torr och använd inte rengöringsmedel.
Titta på videorna nedan enligt din robotmodell för stegvist underhåll.
Stegen nedan gäller rengöring av vattenbehållaren i XU2100-modellerna (med station).
Tryck på vattenbehållarens frigöringsknapp och dra ut vattenbehållaren ur roboten (se bild 2A).
Öppna vattenbehållarens lock. (se bild 2B).
Skölj vattenbehållaren med kranvatten och torka vattenbehållarens utsida med en trasa (se bild 2C-2D-2E). Obs! Använd inte rengöringsmedel.
Håll vattenbehållarens tätningslock öppet och låt vattenbehållarens insida lufttorka.
Fyll vattenbehållaren och sätt tillbaka den (se bild 2F).
Informationen nedan gäller modellerna i 6000-serien.
Börja med att tömma ut smutsvattnet genom att öppna locket på behållaren.
Öppna sedan locket till det rena vattnet och placera behållaren under kranen för att fylla på rent vatten. Håll koll på vattennivån för att förhindra att behållaren överfylls.
Om du behöver rengöra vattenbehållaren lossar du sidospärrarna och tar bort renvattenbehållaren. Skölj bort eventuell smuts på ytan med rent vatten eller torka av den med en trasa, men undvik att skrubba den med en borste för att förhindra skador.
Rengör slutligen smutsvattenbehållaren genom att skölja den med vatten eller använda en borste för att ta bort smuts från insidan.
Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klicka här för att visa fler produktnummer ›