Philips support Hur knådar jag pizzadeg eller bröddeg i min Philips-pastamaskin?

Läs artikeln nedan om du vill veta hur du använder Philips pastamaskin för att knåda deg, till exempel pizzadeg eller bröddeg.

Knåda deg: Slå på pastamaskinen. Om du har en pastamaskin med automatisk vägning väljer du programmet för vanlig pasta, ägg eller smaksatt pasta (eftersom du inte ska följa vätskeberäkningen spelar det ingen roll vilket program du väljer). Lägg alla torra ingredienser i blandningsbehållaren och stäng locket. Starta knådningen genom att trycka på startknappen. Häll de flytande ingredienserna långsamt längs springorna på locket. Obs! För apparater med automatisk vägning följer du inte den beräknade mängden vatten på skärmen utan följer receptet. Låt pastamaskinen knåda degen i 3:00 minuter enligt indikationen på displayen. När timern når 00:00 stoppar du pastamaskinen genom att trycka på start/paus-knappen eller på/av-knappen. Koppla ur apparaten och ta ut degen ur blandningsbehållaren. Låt degen jäsa och fortsätt som vanligt.

Obs! Lämna inte pastamaskinen obevakad när den knådar degen och använd inte utmatningsfunktionen.

Koppla alltid ur apparaten innan du sticker in handen i blandningsbehållaren.



Du kan även titta på videorna nedan för exempel på pizzadeg och bröddeg. Kontakta oss för ytterligare hjälp om stegen och videorna inte hjälpte dig att uppnå optimalt degresultat. Du kan även titta på videorna nedan för exempel på pizzadeg och bröddeg. Kontakta oss för ytterligare hjälp om stegen och videorna inte hjälpte dig att uppnå optimalt degresultat. Exempel på pizzadeg: 250 g vetemjöl

25 g olivolja

½ tsk socker

½ tsk salt

½ paket snabbjäst

140 ml varmt vatten Exempel på bröddeg: 500 g vetemjöl

20 g torrjäst

1 tsk salt

1,5 tsk brödkryddor

350 ml ljummet vatten

(valfritt: 20–40 g frön som solrosfrön eller pumpafrön)

Gräddningstid: cirka 45–60 minuter i 180 °C