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Philips support

Hur knådar jag pizzadeg eller bröddeg i min Philips-pastamaskin?

Läs artikeln nedan om du vill veta hur du använder Philips pastamaskin för att knåda deg, till exempel pizzadeg eller bröddeg.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HR2665/93, HR2665/96, HR2660/00.

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