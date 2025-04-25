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Philips support

Jag kan inte slå på/stänga av min Philips-tornfläkt

Om du inte kan slå på eller stänga av Philips-tornfläkten eller byta läge hittar du möjliga orsaker och lösningar nedan.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/01. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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