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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Det främre gallret på Philips-fläkten är smutsigt
Min Philips-fläkt låter för högt
Min Philips-fläkt luktar konstigt
Luftflödet från Philips tornfläkt är svagt
Jag kan inte slå på/stänga av min Philips-tornfläkt
Min Philips-tornfläkt stängs plötsligt av
Philips-fläkten låter ovanligt när den svänger
Philips-tornfläktens bas är ostadig eller vibrerar