Jag kan inte slå på/stänga av min Philips-tornfläkt

Informationen nedan gäller endast modellerna CX1210 och CX1220.



Kontrollera om vredet är inställt på ”OFF” (enligt bild A)för timerfunktionen. Då startar inte fläkten när du trycker på knappen för fläkthastighet. Starta Philips-fläkten genom att ställa in vredet på ”ON” och sedan trycka på önskad fläkthastighet (se bild B) nedan.

Om apparaten fortfarande inte fungerar kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.