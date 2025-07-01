Philips support Hur använder jag menyn på min sladdlösa Philips 7000/8000-dammsugare?

Titta på videon nedan (0:00–1:03) för att ta reda på vad du kan göra via menyn på displayen på din sladdlösa 7000- eller 8000-dammsugare. Obs! Videons titel innehåller 8000-seriens namn, men videon gäller även för 7000-serien som har samma meny.

