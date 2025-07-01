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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Hur använder jag menyn på min sladdlösa Philips 7000/8000-dammsugare?
När ska jag rengöra/byta ut mikrofiberduken på min sladdlösa Philips-dammsugare?
Hur länge ska jag ladda Philips sladdlösa dammsugare?
Var finns modell-/serienumret på min Philips-dammsugare?
Hur byter jag batteri på min sladdlösa Philips-dammsugare?