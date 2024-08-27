Philips support Kan jag ansluta min babykamera till en föräldraenhet som tillhör en annan babyvakt?

Nej. Föräldraenheten till Philips Avent Connected babyvakt (SCD921, SCD923) och Premium Connected babyvakt (SCD971, SCD973) kan endast anslutas till babyenheten som ingår i samma produktpaket. Den kan till exempel inte anslutas till Philips Avent Connected babykamera (SCD641, SCD643).



Om du vill visa fler än en babykamera och babyenhet kan du ansluta dem via appen Philips Avent Baby Monitor+.