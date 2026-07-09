Kan jag använda vilken USB-kontaktadapter som helst för att ladda Philips OneBlade?

Se till att USB-adaptern uppfyller följande specifikationer för att ladda OneBlade på ett säkert och effektivt sätt:

Inspänning: 100–240 V.

Utspänning: 5 V.

Utgående effekt: 1 A eller högre.

Om du tänker ladda OneBlade i en miljö med mycket fukt eller hög luftfuktighet (till exempel i ett badrum) ska du alltid använda en stänkskyddsklassad (IPX4*) adapter.

Dessa specifikationer finns tryckta på själva adaptern (se exemplet nedan) eller i den dokumentation som du fick när du köpte adaptern.

* Tips: X i IPX4 är en platshållare och en annan siffra kan visas på dess plats (t.ex. IP24 eller IP44) i beskrivningen av en adapter. Så länge den andra siffran efter ”IP” är ”4” klassificeras adaptern som stänksäker.