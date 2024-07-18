Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?

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30 dagars ångerrätt
Under tillverkningsprocessen lägger Philips på en klick vitt fett på det roterande metallstiftet under klippelementet på många hårklippare, multitrimrar och skäggtrimrar.
Detta fett ska finnas där och är avsett att hålla stiftet smort under produktens hela livslängd.
Obs!
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HC5733/15, HC9723/15, HC9722/15. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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