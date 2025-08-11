Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?

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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HS7980/15 , BRL127/00 , HS5980/15 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Varför tar min produkt längre tid att ladda än förväntat?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?