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Philips support

Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?

Om Philips personvårdsprodukter levereras med en USB-laddningskabel kan du ladda produkten med kabeln tillsammans med en Philips IPX4-väggadapter eller någon annan lämplig laddningsmetod, t.ex. den som anges nedan.

Obs! Läs säkerhetsinformationen nedan noggrant innan du laddar produkten. Fullständig viktig säkerhetsinformation finns i dokumenten som medföljer produkten.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HS7980/15 , BRL127/00 , HS5980/15 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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