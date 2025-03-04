Den huvudsakliga fördelen med vår Natural Response-napp är att den uppför sig mer som ett bröst så att ditt barn kan dricka, svälja och andas med hjälp av sin naturliga rytm. Precis som ditt barn skulle göra när du ammar det. Mjölk flödar bara från nappen när barnet aktivt dricker. Natural Response-nappen läcker inte. Ditt barn har alltid kontroll över flödet och kan äta och pausa när hen vill. Oavsett om du ammar eller flaskmatar kan du växla mellan de två metoderna med vår Natural Response-napp.

Tillsammans med vår AirFree-ventilinsats förblir nappen full av mjölk, inte luft. Den tröstar vid matning och har utformats för att minska vanliga problem som kolik och reflux.

Det kan ta några försök innan barnet vänjer sig vid Natural Response-nappen. Bli därför inte besviken om barnet vägrar att ta nappen efter några försök. Det kan ta 2–3 försök innan barnet börjar ta nappen, särskilt om du byter från en flaska med fritt flöde.