Natural Response-napparna fungerar annorlunda. De här napparna släpper endast ut mjölk när barnet dricker aktivt. Dessa nappar kan väljas utifrån barnets preferenser vad gäller tempo (långsammare eller snabbare). Varje barn är unikt och har sin egen drickrytm. Nappvägledningen som visas på produktförpackningarna fokuserar därför inte på åldern, utan på flödeshastigheten från extra långsam till extra snabb.

Om du har använt den ursprungliga Natural-nappen behöver barnet en högre flödeshastighet med Natural Response-nappen eftersom hen är van vid att mer mjölk flödar snabbt och lättare.

Från början använde vi åldersindikationer (månad) på våra produktförpackningar med nappar. De här indikationerna var avsedda att vägleda vilken napp ett barn skulle börja med. Vi fick feedback om att detta verkade vara mer en ordination än en rekommendation. Det ledde till tveksamheter när man bytte till nappar med andra flödeshastigheter baserat på barnets signaler.

Varje barn har sin egen unika drickrytm. Låt barnets drickstil vägleda dig, inte hens ålder.

Vi har behållit åldersindikationen för våra flaskor som en vägledning för att välja lämplig behållarstorlek för den mängd mjölk som bebisar vanligtvis dricker.