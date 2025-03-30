Philips support Hur använder jag Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning?

Det är viktigt att du lär dig hur du ställer in och använder din Philips elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning för att kunna pumpa säkert och bekvämt med effektiv mjölkurpumpning.

Använd våra praktiska verktyg och instruktionsvideor för att ta reda på hur du gör allt från att montera till att pumpa, rengöra och ta reda på rätt storlek.

Mäta bröstvårtans storlek Att använda rätt storlek på brösttrattar och insatser är avgörande för en bekväm och smärtfri pumpupplevelse med optimal mjölkurpumpning. Titta på videon nedan eller testa vårt digitala storleksverktyg för att ta reda på hur du hittar rätt storlek. Så här monterar du Titta på vår videoguide för snabb och enkel montering av pumpen. Så här tar du isär Följ den här videoguiden för att ta isär pumpen. Kontrollera passformen Titta på den här videon innan du börjar pumpa för att kontrollera brösttrattarnas och insatsernas passform. Så här använder du Ta reda på hur du pumpar ur mjölk med pumpen på ett bekvämt sätt. Rengöra och desinficera Ta reda på hur du håller pumpen ren och klar för varje pumptillfälle. Behöver du mer hjälp? Om du fortfarande behöver hjälp med att använda pumpen går du till produktsidan och läser onlineanvändarhandboken eller kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.