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Det är viktigt att du lär dig hur du ställer in och använder din Philips elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning för att kunna pumpa säkert och bekvämt med effektiv mjölkurpumpning.
Använd våra praktiska verktyg och instruktionsvideor för att ta reda på hur du gör allt från att montera till att pumpa, rengöra och ta reda på rätt storlek.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda min elektriska dubbla bröstpump som en enkelpump?
Hur ofta bör jag byta ut bröstpumpens delar?
Hur bör jag värma upp bröstmjölk?
Hur rengör och desinficerar jag min Philips Avent-bröstpump?
Hur ska jag förvara urpumpad bröstmjölk?
Kan jag pumpa medan min bröstpump för handsfreeanvändning är ansluten till en strömkälla?
Kan jag pumpa på ena sidan och amma på den andra?
Hur förhindrar jag att mjölk spills ut från min Philips Avent-bröstpump för handsfreeanvändning?
Kan jag korta ned slangarna för att justera längden?
När bör jag köpa en bröstpump?
Kan jag pumpa ur mer mjölk med en högre sugnivå?
Hur laddar jag min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Varför blir min bärbara bröstpump för handsfreeanvändning immig och kan jag förhindra det?
Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Hur länge ska jag pumpa? När ska jag sluta?
Varför dämpas eller stängs belysningen på pumpens display av?
Kan jag använda koppar för handsfreeanvändning med andra Philips-bröstpumpar?
Vilken är den maximala sugnivån på min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Hur använder jag Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning?
Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar och insatser?
Vilka är fördelarna med en pump för handsfreeanvändning?