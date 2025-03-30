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Philips support

Hur använder jag Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning?

Det är viktigt att du lär dig hur du ställer in och använder din Philips elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning för att kunna pumpa säkert och bekvämt med effektiv mjölkurpumpning.

Använd våra praktiska verktyg och instruktionsvideor för att ta reda på hur du gör allt från att montera till att pumpa, rengöra och ta reda på rätt storlek.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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