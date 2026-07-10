Philips support När bör jag köpa en bröstpump?

Vi rekommenderar att du väntar med att köpa en pump tills du närmar dig förlossningsdatumet, och helst efter förlossningen när amningen är etablerad.

Din kropp genomgår många förändringar under graviditeten och förlossningen, och varje barn har olika matvanor, så det är mycket lättare att veta vilka pumpbehov du har och välja rätt modell efter att barnet har fötts.

Vi rekommenderar att du börjar leta information i god tid och lär dig mer om de olika typerna av pumpar som vi erbjuder genom att gå till philips.se > Föräldrar och barn > Bröstpumpar och vård.