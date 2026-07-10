ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

När bör jag köpa en bröstpump?

Vi rekommenderar att du väntar med att köpa en pump tills du närmar dig förlossningsdatumet, och helst efter förlossningen när amningen är etablerad.

Din kropp genomgår många förändringar under graviditeten och förlossningen, och varje barn har olika matvanor, så det är mycket lättare att veta vilka pumpbehov du har och välja rätt modell efter att barnet har fötts.

Vi rekommenderar att du börjar leta information i god tid och lär dig mer om de olika typerna av pumpar som vi erbjuder genom att gå till philips.se > Föräldrar och barn > Bröstpumpar och vård.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF532/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida