Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Bröstpumpen kan spilla mjölk på grund av felaktig montering av brösttratten och koppen. Anslutningen mellan brösttratten och koppen måste vara helt försluten och stängd.
Under monteringen ska du se till att brösttrattens kant helt täcker uppsamlingskoppens kant.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda min elektriska dubbla bröstpump som en enkelpump?
Hur ska jag förvara urpumpad bröstmjölk?
Hur rengör och desinficerar jag min Philips Avent-bröstpump?
Hur förhindrar jag att mjölk spills ut från min Philips Avent-bröstpump för handsfreeanvändning?
Kan jag pumpa på ena sidan och amma på den andra?
Kan jag pumpa medan min bröstpump för handsfreeanvändning är ansluten till en strömkälla?
Hur bör jag värma upp bröstmjölk?
Hur ofta bör jag byta ut bröstpumpens delar?
Kan jag korta ned slangarna för att justera längden?
När bör jag köpa en bröstpump?
Kan jag pumpa ur mer mjölk med en högre sugnivå?
Hur laddar jag min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Hur länge ska jag pumpa? När ska jag sluta?
Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Varför blir min bärbara bröstpump för handsfreeanvändning immig och kan jag förhindra det?
Kan jag använda koppar för handsfreeanvändning med andra Philips-bröstpumpar?
Varför dämpas eller stängs belysningen på pumpens display av?
Vilken är den maximala sugnivån på min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Hur använder jag Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning?
Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar och insatser?
Vilka är fördelarna med en pump för handsfreeanvändning?