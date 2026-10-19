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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Philips-ladyshavern levereras med ett rakhuvud och ett trimhuvud. Titta på videorna eller läs artikeln nedan för att ta reda på hur du rakar eller trimmar olika delar av kroppen.
Vissa modeller har två hastigheter. Välj den hastighet som känns mest behaglig på det område du vill raka. Om du vill ändra hastighetsinställning trycker du på på/av-knappen igen när ladyshavern är påslagen.
Du kan se vilka tillbehör som medföljer din modell i förpackningen eller användarhandboken.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRL127/00, BRL129/00, BRL149/00. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
När måste jag byta ut skärbladet på min ladyshaver?
Hur rakar eller trimmar jag olika kroppsdelar för att få bästa möjliga resultat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-ladyshaver?
Varför tar min produkt längre tid att ladda än förväntat?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Kan jag använda min Philips-ladyshaver i duschen eller badet?
Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?
Hur tar jag bort och sätter fast rakhuvudet på min Philips-ladyshaver?
Hur rengör jag min Philips-ladyshaver?
Hur sätter jag fast kammen på min Philips-bikinitrimmer?
Hur laddar jag min Philips-ladyshaver?
Varför medföljer ingen adapter till produkten?
Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?