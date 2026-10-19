ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Hur rakar eller trimmar jag olika kroppsdelar för att få bästa möjliga resultat?

Philips-ladyshavern levereras med ett rakhuvud och ett trimhuvud. Titta på videorna eller läs artikeln nedan för att ta reda på hur du rakar eller trimmar olika delar av kroppen.

Vissa modeller har två hastigheter. Välj den hastighet som känns mest behaglig på det område du vill raka. Om du vill ändra hastighetsinställning trycker du på på/av-knappen igen när ladyshavern är påslagen.

Du kan se vilka tillbehör som medföljer din modell i förpackningen eller användarhandboken.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRL127/00, BRL129/00, BRL149/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida