Philips support Hur rakar eller trimmar jag olika kroppsdelar för att få bästa möjliga resultat?

Philips-ladyshavern levereras med ett rakhuvud och ett trimhuvud. Titta på videorna eller läs artikeln nedan för att ta reda på hur du rakar eller trimmar olika delar av kroppen.

Vissa modeller har två hastigheter. Välj den hastighet som känns mest behaglig på det område du vill raka. Om du vill ändra hastighetsinställning trycker du på på/av-knappen igen när ladyshavern är påslagen.

Du kan se vilka tillbehör som medföljer din modell i förpackningen eller användarhandboken.

Så här rakar du benen Sätt fast rakhuvudet på handtaget om du vill raka benen. Tryck på på/av-knappen. Placera rakapparaten platt mot huden och raka försiktigt mot hårets växtriktning. För hår som är längre än 3 mm sätter du fast kammen på rakhuvudet. Förtrimma håret till 3 mm innan du rakar dig utan kammen. Så här rakar du armhålorna Raka armhålorna genom att sätta fast rakhuvudet på handtaget. Tryck på på/av-knappen. Lyft armen och placera handen på ryggen så att huden sträcks ut. Flytta försiktigt rakapparaten uppåt och nedåt. För hår som är längre än 3 mm sätter du fast kammen på rakhuvudet. Förtrimma håret till 3 mm innan du rakar dig utan kammen. Så här rakar, trimmar och formar du bikiniområdet Använd bikinitrimhuvudet för att styla och forma bikiniområdet. Använd den fria handen för att sträcka ut huden. Placera trimningshuvudet mot huden för att trimma. Placera trimhuvudet vinkelrätt mot huden för att skapa olika hårstilar i bikiniområdet. Sätt fast bikinitrimkammen på trimhuvudet för att trimma håret till 3 mm. Ansiktshårborttagare (endast vissa modeller) Använd ansiktshårborttagaren för att ta bort hår i ansiktet. Slå på ansiktshårborttagaren genom att vrida dess nedre del från O till I. För ansiktshårborttagaren över ansiktet med cirkelrörelser. Ansiktshårborttagaren kan användas på överläppen, pannan, käklinjen, kinderna och hakan.