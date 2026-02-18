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Philips support

Hur använder jag ProGuide-tillbehöret?

ProGuide hjälper dig att hålla epileringshuvudet i en perfekt vinkel på 75 grader för optimala resultat och sträcker ut huden för en behagligare epilering.

Följ anvisningarna nedan för att använda ProGuide:

  1. Lossa epileringshuvudets övre del.
  2. Sätt fast ProGuide-tillbehöret på epileringshuvudet.
  3. Placera epilatorn med ProGuide-tillbehöret plant mot huden och epilera som vanligt.

Håll alltid ProGuide-tillbehöret plant mot huden för att få rätt vinkel. Vinkla inte ProGuide-tillbehöret uppåt.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRE708/00, BRE709/00, BRE718/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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