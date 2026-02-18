Philips support Hur använder jag ProGuide-tillbehöret?

ProGuide hjälper dig att hålla epileringshuvudet i en perfekt vinkel på 75 grader för optimala resultat och sträcker ut huden för en behagligare epilering.

Följ anvisningarna nedan för att använda ProGuide:

Lossa epileringshuvudets övre del. Sätt fast ProGuide-tillbehöret på epileringshuvudet. Placera epilatorn med ProGuide-tillbehöret plant mot huden och epilera som vanligt.

Håll alltid ProGuide-tillbehöret plant mot huden för att få rätt vinkel. Vinkla inte ProGuide-tillbehöret uppåt.