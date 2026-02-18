Hur använder jag ProGuide-tillbehöret?

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45 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
ProGuide hjälper dig att hålla epileringshuvudet i en perfekt vinkel på 75 grader för optimala resultat och sträcker ut huden för en behagligare epilering.
Följ anvisningarna nedan för att använda ProGuide:
Håll alltid ProGuide-tillbehöret plant mot huden för att få rätt vinkel. Vinkla inte ProGuide-tillbehöret uppåt.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRE708/00, BRE709/00, BRE718/00. Klicka här för att visa fler produktnummer ›