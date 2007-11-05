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        PhotoFrame personlig

        10FF2CMW/00

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        Större skärm för bekvämare visning! Visa dina digitalfoton i hög upplösning och perfekt digitalfärg med Philips PhotoFrame 10FF2CMW – nu med två designerramar om du vill växla tempo eller följa årstidernas växlingar.

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        • 25,9 cm (10,2") LCD

        • 23,9 cm (9,4") v-yta

        Snygga snäppramar som passar ditt humör och din inredning

        Ramarna har snygg design och är enkla att byta ut – de snäpps på Photo Frame när du vill växla tempo eller matcha rummets inredning.

        Elförsörjning via nätspänning eller trådlöst med uppladdningsbart batteri

        Välj mellan att driva den digitala fotoramen med nätspänning eller trådlöst med det inbyggda uppladdningsbara batteriet.

        Designerramar i borstad aluminium som är enkla att byta ut

        De snygga designerramarna, som är enkla att byta ut och tillverkade i borstad aluminium och djup mahogny, kan fästas på Photo Frame när du vill växla tempo eller matcha rummets inredning.

        Tekniska specifikationer

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
        • Experttips och inspiration.