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Utgått
10FF2CMW/00
Varje bild har en historia
Större skärm för bekvämare visning! Visa dina digitalfoton i hög upplösning och perfekt digitalfärg med Philips PhotoFrame 10FF2CMW – nu med två designerramar om du vill växla tempo eller följa årstidernas växlingar.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") v-yta
Ramarna har snygg design och är enkla att byta ut – de snäpps på Photo Frame när du vill växla tempo eller matcha rummets inredning.
Välj mellan att driva den digitala fotoramen med nätspänning eller trådlöst med det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
De snygga designerramarna, som är enkla att byta ut och tillverkade i borstad aluminium och djup mahogny, kan fästas på Photo Frame när du vill växla tempo eller matcha rummets inredning.
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