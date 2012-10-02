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Utgått
Varje bild har en historia
Större skärm för bekvämare visning! Visa dina digitalfoton i hög upplösning, perfekt digitalfärg och samma fyllighet som i proffsutskrifter på PhotoFrame 10FF2M4:s stora skärm.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") v-yta
Den allra bästa skärmen med hög bildpunktstäthet visar upp dina värdefulla foton med samma verklighetstrogna skärpa och levande färger som högkvalitativa utskrifter.
Fullfärgsdisplayen lyfter fram det bästa i dina foton i alla färger på samma levande, naturtrogna sätt som proffsutskrifter gör.
Det finns ett urval av utbytbara ramar som knäpps fast på din fotoram för att tillgodose din personliga smak och som kompletterar inredningen hemma eller på kontoret.
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3.4
av 5
11
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Chris1962
02/10/2012
United Kingdom
Does what it says on the tin!
I received it as a gift but I'd have chosen it myself.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame
yk125
14/06/2013
Nederland
mooi helder fotolijstje
Het scherm heeft een helder beeld. voldoende instellingen mbt overgangen ed.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame
Leendert88
14/06/2013
Nederland
mooi helder fotolijstje
Het scherm heeft een helder beeld. voldoende instellingen mbt overgangen ed.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame