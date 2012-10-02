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Utgått

PhotoFrame personlig

10FF2M4/00

3.4

| (11) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Varje bild har en historia

Större skärm för bekvämare visning! Visa dina digitalfoton i hög upplösning, perfekt digitalfärg och samma fyllighet som i proffsutskrifter på PhotoFrame 10FF2M4:s stora skärm.

Visa alla fördelar

Varje bild har en historia

  • 25,9 cm (10,2") LCD

  • 23,9 cm (9,4") v-yta

Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning

Den allra bästa skärmen med hög bildpunktstäthet visar upp dina värdefulla foton med samma verklighetstrogna skärpa och levande färger som högkvalitativa utskrifter.

Perfekt digitalfärg för fyllig och imponerande fotovisning

Fullfärgsdisplayen lyfter fram det bästa i dina foton i alla färger på samma levande, naturtrogna sätt som proffsutskrifter gör.

Fyra utbytbara ramar som passar din inredning och personliga smak

Det finns ett urval av utbytbara ramar som knäpps fast på din fotoram för att tillgodose din personliga smak och som kompletterar inredningen hemma eller på kontoret.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

11

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says on the tin!

I received it as a gift but I'd have chosen it myself.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame

14/06/2013

Nederland

Nederland

mooi helder fotolijstje

Het scherm heeft een helder beeld. voldoende instellingen mbt overgangen ed.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame

14/06/2013

Nederland

Nederland

mooi helder fotolijstje

Het scherm heeft een helder beeld. voldoende instellingen mbt overgangen ed.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 9FF2M4 PhotoFrame

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