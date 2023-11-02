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  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

190V4LAB/00

4.1
| (23) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Upplev levande LED-bilder med den här snygga, blanka skärmen. Den har stereohögtalare och SmartControl Lite och är ett utmärkt val!
Visa alla fördelar

med stereohögtalare

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 19 tum (48,3 cm)

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Mäktigt ljud med högtalare på 2 x 2 W RMS

Nu kan du njuta av alla dina multimedie- och sociala program med stereoljud. De inbyggda högtalarna låter inte bara fantastiskt – de hjälper dig också att bli av med kabeltrassel och sparar värdefullt skrivbordutrymme.

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

23

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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