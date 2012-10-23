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Utgått
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast ger fylliga, skarpa bilder, och stereohögtalare ger en förbättrad multimedieupplevelse och gör den till ett bra val!
V-line
18,5 tum/47 cm
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.
4.3
av 5
14
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
Verifierad köpare
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight