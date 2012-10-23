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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast ger fylliga, skarpa bilder, och stereohögtalare ger en förbättrad multimedieupplevelse och gör den till ett bra val!

Visa alla fördelar

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 18,5 tum/47 cm

Liten och kompakt för att passa in överallt

Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

Attraktiv, tunn och blank design

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

14

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

1

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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