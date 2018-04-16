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Utgått
19S4QAB/01
Viktiga funktioner, effektiva prestanda
I Philips skärm används 25 % återvunnet material, och det PVC- och BFR-fria höljet är perfekt för miljöanpassad produktivitet.
S-line
19 tum (48,3 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
I IPS-ADS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger IPS-ADS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
3.0
av 5
1
Recension
Perps
16/04/2018
United Kingdom
Good and bad points
This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.
Den här recensionen skrevs för Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor
Den här recensionen skrevs för Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse