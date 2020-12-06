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Utgått
200V4QSBR/00
V-line
20 (19,53 tum/49,6 cm diag.)
Philips MVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra intensiv och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra bred betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
4.0
av 5
1
Recension
hidkees
06/12/2020
Nederland
Verifierad köpare
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Fördelar
Scherp beeld.
Nackdelar
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Den här recensionen skrevs för 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Den här recensionen skrevs för 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Smart svarstid är det optimala värdet från antingen GtG- eller GtG (BW)-tester.