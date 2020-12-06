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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

200V4QSBR/01

4

| (1) Recension

Fina LED-bilder i livliga färger

Snygg och blank skärm som ger dig verklighetstrogna MVA LED-bilder. Utrustad med SmartControl lite. Ett utmärkt val!

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Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 20 (19,53 tum/49,6 cm diag.)

MVA-skärm för breda synfältsvinklar och djup kontrast

MVA-skärm för breda synfältsvinklar och djup kontrast

Philips MVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra intensiv och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra bred betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.

16:9 Full HD-skärm för bästa tittarupplevelse

16:9 Full HD-skärm för bästa tittarupplevelse

Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

1

Recension

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Fördelar

Scherp beeld.

Nackdelar

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Den här recensionen skrevs för 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Datum för användning 2019-11-06

Den här recensionen skrevs för 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Datum för användning 2019-11-06

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Smart svarstid är det optimala värdet från antingen GtG- eller GtG (BW)-tester.