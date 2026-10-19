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Utgått
220B4LPCB/01
Hållbar skärm med miljödesign
I Philips PowerSensor LED-skärm används 65 % återvunnen plast, och det PVC- och BFR-fria höljet ger både miljöanpassning och produktivitet
B-line
22 tum/55,9 cm
1 680 x 1 050
Det här skärmhöljet från Philips är fritt från bromerade flamskyddsmedel och polyvinylklorid (PVC-/BFR-fritt)
TrueVision är en teknik från Philips med avancerade algoritmer för testning och justering av skärmvisningen, vilket ger ett optimalt visningsresultat. Philips garanterar att varje bildskärm med TrueVision lämnar fabriken fininställd med den här processen, så att du får konsekvent hög kvalitet på färg och bild.
Med ett tryck på nollströmbrytaren, som är bekvämt placerad på baksidan, kan du använda skärmen helt utan ström. På så sätt förbrukas ingen ström alls, vilket minskar ditt koldioxidavtryck ytterligare.
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