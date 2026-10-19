TrueVision garanterar bilder av labbkvalitet

TrueVision är en teknik från Philips med avancerade algoritmer för testning och justering av skärmvisningen, vilket ger ett optimalt visningsresultat. Philips garanterar att varje bildskärm med TrueVision lämnar fabriken fininställd med den här processen, så att du får konsekvent hög kvalitet på färg och bild.