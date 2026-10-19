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Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

220B4LPCB/01

Hållbar skärm med miljödesign

I Philips PowerSensor LED-skärm används 65 % återvunnen plast, och det PVC- och BFR-fria höljet ger både miljöanpassning och produktivitet

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och PowerSensor sänker elräkningen

Hållbar skärm med miljödesign

  • B-line

  • 22 tum/55,9 cm

  • 1 680 x 1 050

PVC-/BFR-fritt hölje

Det här skärmhöljet från Philips är fritt från bromerade flamskyddsmedel och polyvinylklorid (PVC-/BFR-fritt)

TrueVision garanterar bilder av labbkvalitet

TrueVision är en teknik från Philips med avancerade algoritmer för testning och justering av skärmvisningen, vilket ger ett optimalt visningsresultat. Philips garanterar att varje bildskärm med TrueVision lämnar fabriken fininställd med den här processen, så att du får konsekvent hög kvalitet på färg och bild.

Ingen strömförbrukning alls med nollströmbrytare

Med ett tryck på nollströmbrytaren, som är bekvämt placerad på baksidan, kan du använda skärmen helt utan ström. På så sätt förbrukas ingen ström alls, vilket minskar ditt koldioxidavtryck ytterligare.

Tekniska specifikationer

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