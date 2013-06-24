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  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign

Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

220B4LPCS/00

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Hållbar skärm med miljödesign
I Philips PowerSensor LED-skärm används 65 % återvunnen plast, och det PVC- och BFR-fria höljet ger både miljöanpassning och produktivitet
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och PowerSensor sänker elräkningen

Hållbar skärm med miljödesign

  • B-line

  • 22 tum/55,9 cm

  • 1 680 x 1 050

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd

LED-tekniken garanterar naturliga färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartErgoBase ger användaranpassade, ergonomiska justeringar

SmartErgoBase ger användaranpassade, ergonomiska justeringar

SmartErgoBase är ett skärmstativ med kabelhantering som ger ergonomisk och behaglig visning. Du kan vrida, luta och rotera stativet i olika vinklar för att säkerställa maximal komfort. Det höjdjusterbara stativet garanterar optimal visningsnivå och minskar de fysiska påfrestningarna under en lång arbetsdag. Kabelhanteringen ger minskat kabeltrassel och gör det enklare för dig att hålla ordning på arbetsplatsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

24/06/2013

Nederland

Nederland

goed beeldscherm

Het beeldscherm is goed, echter er is één punt waar Philips niet goed over nagedacht heeft bij het ontwerp: bij gebruik van een concepthouder die (natuurlijk) vóór de monitor staat, worden de twee sensoren onbedoeld soms geblokkeerd door het papier dat op de concepthouder ligt. Daardoor gaat het beeldscherm op save modus terwijl er wel iemand werkt op datzelfde moment. Tip voor de vormgever: plaats de sensoren aan de bovenkant van het scherm!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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