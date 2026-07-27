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Utgått
220P4LPYEB/00
P-line
22 tum/55,9 cm
1 680 x 1 050
PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd
DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.
SmartErgoBase är ett skärmstativ med kabelhantering som ger ergonomisk och behaglig visning. Du kan vrida, luta och rotera stativet i olika vinklar för att säkerställa maximal komfort. Det höjdjusterbara stativet garanterar optimal visningsnivå och minskar de fysiska påfrestningarna under en lång arbetsdag. Kabelhanteringen ger minskat kabeltrassel och gör det enklare för dig att hålla ordning på arbetsplatsen.
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